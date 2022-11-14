Венгрия стала единственной страной в ЕС, которая не будет готовить украинских солдат

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Венгрия не будет принимать участие в программе Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих и финансировать эту миссию. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— Мы единственные, кто не принимает участия в совместной тренировочной миссии для украинских военных, мы воспользовались возможностью конструктивно воздержаться (при голосовании — прим. «ВМ»), то есть финансово мы, конечно, тоже не будем вносить вклад в эту миссию и ее работу, — пояснил глава венгерской дипломатии.

Он также добавил, что Будапешт придерживается позиции, при которой стоит принимать решения, ведущие к урегулированию конфликта, а не к его эскалации, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Венгрия не станет поддерживать план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместных средств стран ЕС. Кроме того, руководство страны не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ.

По словам Сийярто, снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на голубое топливо.