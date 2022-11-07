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Венгрия не поддержит план ЕС по совместной помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
Венгрия не поддержит план ЕС по совместной помощи Украине
Фото: Pixabay

Венгрия не станет поддерживать план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместных средств стран ЕС. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, страна против подобных договоренностей, которые подразумевают собой совместное финансирование с другими государствами — членами ЕС, пишет агентство Bloomberg.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно отметил, что Евросоюз уже потратил на Украину в этом году 22 миллиарда евро, в том числе 3 миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС.

До этого Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ. После этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на отсутствие поставок оружия из Израиля.

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