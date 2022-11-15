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В ЕС объявили о начале тренировочной миссии для солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЕС объявили о начале тренировочной миссии для солдат ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Тренировочная миссия Евросоюза (ЕС) для армии Украины начала работу. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

— Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан, — говорится в сообщении.

Всего ЕС выделил 61 миллион евро для наращивания потенциала ВСУ. Тренировочная миссия продлится в течение следующих двух лет, передает ТАСС.

Также стало известно, что Венгрия не будет принимать участие в программе ЕС по подготовке украинских военнослужащих и не станет финансировать эту миссию.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто добавил, что Будапешт придерживается позиции, при которой стоит принимать решения, ведущие к урегулированию конфликта, а не к его эскалации.

13 ноября автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. По мнению обозревателя, производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами в США.

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