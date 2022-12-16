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Уходящий год в России войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Егор Провоторов
Общество
Уходящий год в России войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура за прошедшие 11 месяцев текущего года в России оказалась на втором месте среди наиболее высоких за весь период метеонаблюдений. Самым теплым годом в стране при этом является 2020-й, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Два года назад средняя температура была значительно выше нормы. 2022-й вряд ли сможет его превзойти из-за переменчивой погоды в декабре, но имеющиеся результаты за 11 месяцев «очень показательны», заметил специалист.

По словам Вильфанда, такие погодные условия являются прямым следствием заметного изменения климата на планете. Подобная статистика лучше всего показывает, насколько интенсивно проявляется глобальное потепление, заметил научрук Гидрометцентра России.

Эксперт также добавил в интервью ТАСС, что регулярные метеорологические наблюдения в стране ведутся порядка 130 лет.

В минувшую среду, 14 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жителей столичного региона в начале следующей недели ожидает «пушкинская» погода: в Москву и Подмосковье придут мороз и солнце.

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