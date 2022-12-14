Синоптик спрогнозировал «пушкинскую» погоду в Москве с 19 декабря

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Жителей столичного региона в начале следующей недели ожидает «пушкинская» погода: в Москву и Подмосковье придут мороз и солнце. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В понедельник–вторник по ночам — от минус 11 до минус 16 градусов, по области — местами до минус 20 градусов, днем — около 6–11 градусов мороза. Ну а в среду — постепенное повышение температуры, к вечеру — небольшой снег. А в четверг — новый снегопад, — сказал он.

Синоптик добавил, что на сегодняшний день обильные снегопады в регионе отступили. Они вернутся только поздним вечером в четверг, 15 декабря. При этом с пятницы, 16 декабря, по воскресенье, 18 декабря, сугробы в регионе могут подрасти на 10–14 сантиметров, отметил Леус в Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы. По словам специалиста, в четверг, 15 декабря, в город придет очередной циклон, который накроет Москву снегом до воскресенья, 18 декабря.