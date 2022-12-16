Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автобус с вахтовиками попал в ДТП в Хабаровском крае, 6 человек погибли

Егор Провоторов
Происшествия
Автобус с вахтовиками попал в ДТП в Хабаровском крае, 6 человек погибли
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, сообщили журналистам в пятницу, 16 декабря, в региональном управлении Госавтоинспекции.

Информация о дорожном инциденте поступила 06:30 по местному времени (23:30 по Москве). Авария произошла на 178 километре трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу села Троицкое.

В ГАИ журналистам уточнили, что автобус не является пассажирским. На месте кроме сотрудников полиции также работает следственная группа СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Врачи оценили состояние пострадавших как различной степени тяжести, есть и легко травмированные, однако некоторых все же доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. По предварительной информации, в автобусе ехали вахтовики.

Накануне стало известно, что по факту смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором погибли четыре сотрудника медицинской бригады в Томской области, возбуждено уголовное дело.

Происшествия ДТП Хабаровский край
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте