Автобус с вахтовиками попал в ДТП в Хабаровском крае, 6 человек погибли

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, сообщили журналистам в пятницу, 16 декабря, в региональном управлении Госавтоинспекции.

Информация о дорожном инциденте поступила 06:30 по местному времени (23:30 по Москве). Авария произошла на 178 километре трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу села Троицкое.

В ГАИ журналистам уточнили, что автобус не является пассажирским. На месте кроме сотрудников полиции также работает следственная группа СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Врачи оценили состояние пострадавших как различной степени тяжести, есть и легко травмированные, однако некоторых все же доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, пишет ТАСС. По предварительной информации, в автобусе ехали вахтовики.

Накануне стало известно, что по факту смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором погибли четыре сотрудника медицинской бригады в Томской области, возбуждено уголовное дело.