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Зеленский назвал еще одно условия для старта переговоров между РФ и Украиной

Егор Провоторов
В мире
Зеленский назвал еще одно условия для старта переговоров между РФ и Украиной
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 декабря, заявил, что отвод российских войск к границам времен 1991 года является единственным способом завершить боевые действия в регионе.

— Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами, — подчеркнул украинский лидер в интервью журналу Economist.

Если российская армия отступит к границам 1991 года, тогда в дело вступят дипломаты с обеих сторон, заявил Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал смешными исходящие от различных политиков призывы к переговорам между Москвой и Киевом. Он добавил, что обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности Украины — единственные условия, при которых украинская сторона готова сесть за стол переговоров.

Политолог Юрий Светов до этого рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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