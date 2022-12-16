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Число погибших в ДТП с автобусом в Примамурье увеличилось до 7 человек

Егор Провоторов
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Примамурье увеличилось до 7 человек
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По меньшей мере семь человек погибли, еще 23 пострадали в результате дорожного инцидента на трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», где слетел в кювет автобус с вахтовиками, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Все пострадавшие доставлены в Троицкую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. По словам главы региона, в настоящее время двух пациентов уже оперируют.

Дегтярев рассказал, что на месте инцидента работают региональные спасатели, полицейские, врачи и муниципальные службы. Кроме того, на место ДТП направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причины трагического происшествия предстоит установить следователям.

— Из резервного фонда Хабаровского края семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатим по 500 тысяч рублей. Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение, — написал Дегтярев на своем канале в Telegram.

До этого стало известно, что авария произошла в 06:30 по местному времени (23:30 по Москве) на 178 километре трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

Происшествия ДТП Хабаровский край Михаил Дегтярев
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