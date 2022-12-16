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Пентагон: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot

Егор Провоторов
В мире
Пентагон: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты не воюют с Россией и не планируют ввязываться в такой конфликт, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг, 15 декабря, в ответ на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

— США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи, — заметил Райдер в ходе пресс-конференции.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Штаты «не позволят комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине». Райдер добавил, что не намерен комментировать саму возможность передачи украинским властям ЗРК, указав, что на данный счет пока нечего анонсировать, пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 14 декабря, российское посольство в Вашингтоне заявило, что вероятная передача Соединенными Штатами Украине комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, который может быть чреват непредсказуемыми последствиями. В обнародованном комментарии дипмиссии говорится, что в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке на Украину этих ЗРК.

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