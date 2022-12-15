Посольство РФ в Вашингтоне осудило вероятную отправку систем Patriot Украине

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Вероятная передача Соединенными Штатами Украине комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду, 14 декабря, российское посольство в Вашингтоне.

В обнародованном комментарии дипмиссии говорится, что в Штатах развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке на Украину комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Посольство утверждает, что продолжение подобных поставок только укрепит «чувство безнаказанности» украинских властей и подтолкнет Киев к новым преступлениям против мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

При этом дипломаты отметили, что США и без этих поставок «все глубже втягиваются в конфликт», а американские граждане участвуют в нем в качестве наемников. Также все чаще идет обсуждение отправки военных специалистов из Штатов в зону боевых действий.

Такая линия Вашингтона наносит колоссальный урон российско-американским отношениям, а также создает дополнительные риски для глобальной безопасности.

— Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, — говорится на официальном Telegram-канале российского посольства.

На прошлой неделе в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что американский политический истеблишмент не вызывает доверия, Россия хорошо осознает «ковбойское желание» Штатов сделать себе соперника.