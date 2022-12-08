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Американский политический истеблишмент не вызывает доверия, Россия хорошо осознает «ковбойское желание» Штатов сделать себе соперника, заявило в среду, 7 декабря, посольство РФ в Вашингтоне.

В своем заявлении диппредставительство напомнило, что 35 лет назад состоялся Вашингтонский саммит, на котором главы России и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипмиссия призвала извлечь уроки из тех событий и «слышать и слушать партнера» в рамках двусторонних отношений.

— Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится, — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты «прекрасно понимают», что верить на слово представителям американского политического истеблишмента, особенно сегодняшнего, — нельзя, пишет РИА Новости. Игнорирование интересов Москвы и реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса с «убежденностью в собственной исключительности» уже привели к огромным проблемам в мировой политике и экономике, заявили представители посольства РФ.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами, в Вашингтоне также подтверждают потребность в диалоге.