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ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Егор Провоторов
Общество
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Фото: president.gov.ua

Генеральная ассамблея ООН на заседании в четверг, 14 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

За документ проголосовали 120 государств, против высказались 50 стран, воздержались 10, передает ТАСС.

По информации журналистов, это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение ежегодно. Соавторами текста, в частности, выступили Венесуэла, Сирия, Азербайджан, Судан, ЦАР, ЮАР, КНДР, Камбоджа, Лаос, Мали, Куба, Пакистан, Никарагуа, Белоруссия и Экваториальная Гвинея.

В документе выражается глубокая обеспокоенность относительно героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». В резолюции содержится призыв к странам осуществлять национальные планы действий по ликвидации любой дискриминации и нетерпимости с целью обеспечить, в частности, тщательное отслеживание проявлений нацизма и отрицания Холокоста.

В начале ноября стало известно, что резолюция России, нацеленная на борьбу с героизацией нацизма, была отклонена Италией, Австрией и Германией.

Нацизм ООН Россия
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