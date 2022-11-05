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Германия выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Араз Салехов
В мире
Германия выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Фото: twitter/RussiaUN

Резолюция России, нацеленная на борьбу с героизацией нацизма, была отклонена Италией, Австрией и Германией. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

По его словам, подобный случай является первым в истории.

— Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма, — отметил он.

Представитель МИД РФ предположил, что такое решение представителей ФРГ, Италии и Австрии стоит связывать с политическими соображениями, сообщает РИА Новости.

В среду, 2 ноября, Совет Безопасности ООН не одобрил проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины. Поддержали резолюцию РФ и КНР, в качестве ее противников выступили Франция, Великобритания и США.

При этом Генеральная Ассамблея ООН объявила о принятии резолюции с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, которая действует 60 лет. Генассамблея сожалеет, что экономическая блокада Кубы продолжает свое действие, неблагоприятно влияя на кубинский народ.

Помимо этого, Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию на заседании, согласно которому члены Всемирной организации не признают референдумы, проведенные РФ на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. За резолюцию проголосовали 143 государства, пять — против, воздержались 35 стран.

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