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Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

Евгений Белоусов
В мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы
Фото: twitter/RussiaUN

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую 60 лет. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

Генассамблея выразила сожаление, что экономическая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для всего кубинского народа. ООН призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены.

Против резолюции проголосовали Израиль и США. Кроме того, Украина с Бразилией предпочли воздержаться от голосования. Россия проголосовала за принятие резолюции вместе с остальными 184 странами, передает ТАСС.

2 ноября Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины. За резолюцию проголосовали РФ и Китай, против — Франция, Великобритания и США.

В конце октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению коронавируса. Вашингтон, считает парламентарий, обязан компенсировать странам издержки от последствий пандемии.

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