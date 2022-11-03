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СБ ООН не принял резолюцию РФ по биолабораториям Соединенных Штатов на Украине

Юлия Курганова
В мире
СБ ООН не принял резолюцию РФ по биолабораториям Соединенных Штатов на Украине
Фото: МИД РФ

Совет Безопасности ООН не принял в среду, 2 ноября, проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины.

За резолюцию проголосовали РФ и КНР, против — Франция, Великобритания и США. Остальные члены Совбеза — ОАЭ, Норвегия, Мексика, Ирландия, Индия, Гана, Албания, Габон и Кения — воздержались.

В документе предлагалось, чтобы Совет безопасности ООН постановил сформировать комиссию для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к Соединенным Штатам и Украине, которые касаются соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на Украине.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции, передает ТАСС.

29 октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению коронавируса. Вашингтон, считает парламентарий, обязан компенсировать странам издержки от последствий пандемии.

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