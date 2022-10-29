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Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению COVID-19

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 29 октября.

— Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус, — сказал политик.

Вашингтон, считает парламентарий, обязан компенсировать государствам издержки от последствий пандемии. От коронавируса умерло свыше 6,5 миллиона людей, написал Володин в Telegram-канале.

Группа из трех немецких и американских ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Согласно анализу, он на 99,9 процента — искусственная копия естественного вируса.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, действительно ли коронавирус могли создать искусственно, а также было ли это сделано преднамеренно. Специалист утверждает, что наличие большого количества «молекулярного клея» в COVID-19 свидетельствует о его искусственном происхождении.

Вячеслав Володин ООН США Коронавирус
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