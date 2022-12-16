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Снежные заносы и гололедицу предрекли жителям Москвы 16 декабря

Егор Провоторов

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Снежные заносы и гололедицу предрекли жителям Москвы 16 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и снежные заносы, а также от 4 градусов мороза ожидают жителей столичного региона в пятницу, 16 декабря. Таким прогнозом поделились синоптики российского Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит в пределах от 2 до 4 градусов ниже нуля, при этом ночью ожидается понижение до 9 градусов мороза. В Подмосковье синоптики обещают от -5 градусов до нуля в дневное время суток и до -11 градусов — в ночное.

Также специалисты на сайте Гидрометцентра РФ спрогнозировали ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам специалиста, в четверг в столицу придет очередной циклон. Он накроет снегом Москву до воскресенья.

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