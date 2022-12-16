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Более 100 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала декабря

Егор Провоторов
Город
Более 100 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, накануне вечером столичный регион снова накрыл снегопад под влиянием атмосферного фронта, находящегося в 150 километрах от Москвы. По прогнозам Тишковца, снегопады продолжатся до 9 утра пятницы, 16 декабря, а после рассвета погода «возьмет курс на улучшение». При этом видимость до рассвета ухудшится до 4 километров.

Снежный покров вырастет с 18 до 22 сантиметров. Российский синоптик отметил, что за половину декабря в столичном регионе выпало 112 процентов месячной нормы осадков.

В комментарии телеканалу «360» он посоветовал планировать поездки с учетом прогноза погоды. Тишковец также призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем.

Снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам специалиста, в четверг в столицу придет очередной циклон. Он накроет снегом Москву до воскресенья.

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