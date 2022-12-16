Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Приамурье

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Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после аварии с автобусом, в которой погибли и пострадали местные вахтовики. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в распространенном на канале ведомства в Telegram.

Осмотр места происшествия производит следственная группа с участием наиболее опытных следователей и криминалистов. В компании, где трудились вахтовики, а также на предприятии, осуществлявшем перевозку, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

В ходе расследования специалисты должны оценить действия уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту.

В результате инцидента погибли семь человек, еще 23 пострадали. Автобус опрокинулся в кювет на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.