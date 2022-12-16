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Андрей Бочкарев оценил готовность эстакады-съезда с Южной рокады на МСД

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев оценил готовность эстакады-съезда с Южной рокады на МСД
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каспийская улица Карта всех событий

Строительная готовность эстакады-съезда от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, которая соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр (МСД), составляет 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 16 декабря.

— Возведение эстакады-съезда с Южной рокады на Московский скоростной диаметр выполнено на 80 процентов. Сейчас строители ведут работы по бетонированию проезжей части, — рассказал он.

Специалисты построят и реконструируют дороги протяженностью 9,3 километра, включая пять путепроводов в 1,8 километра, а также три подземных пешеходных перехода — в районе дома 29, корпуса 2, дома 17, корпуса 1 и дома 3, корпуса 3 на Кантемировской улице.

По словам руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, дорога частично уже готова на участке от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта и введена в эксплуатацию. В настоящее время продолжается строительство на четырех участках трассы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна эстакада с улицы Нижегородской на северный участок Московского скоростного диаметра готова на 65 процентов. По словам Бочкарева, длина эстакады составит 696 метров.

Строительство Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр (МСД)
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