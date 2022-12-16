Amazon снимет сериал по мотивам видеоигры God of War

Стриминговая платформа Amazon Prime Video начала съемки сериала, основанного на видеоигре God of War. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По сюжету главный герой, бог войны Кратос, отправится вместе с сыном в путешествие, чтобы развеять прах жены. Как уточняется, имена главных актеров на данный момент неизвестны.
Исполнительным продюсером киноленты выступит Рейф Джадкинс, работавший над экшен-сериалом «Колесо времени». Сценаристами проекта станут Марк Фергус и Хоук Остби (совместная работа над сценариями лент «Дитя человеческое» и «Железный человек»), они же будут продюсировать сериал.
Помимо этого, продюсерами выступят студия Sony Pictures Television, кинокомпания PlayStation Productions, а также Amazon Studios. Премьера сериала состоится на Amazon Prime Video/
Помимо этого, продюсер нового фильма «Геркулес» Джо Руссо заявил, что новая картина про героя древнегреческих мифов будет вдохновлена социальными сетями. По его словам, ремейк легендарного мультика будет снят в экспериментальном ключе. На должность режиссера кинокартины назначен Гай Ричи.