Новые функции появились в приложении «Парковки России»

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В приложении «Парковки России» появились новые функции. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Теперь на карте в реальном времени можно увидеть, где есть свободные электрозарядки и для каких электромобилей они подходят. Кроме того, в приложении заработал чат-бот Александра, который ответит на все вопросы по парковкам, — отметил он.

Новая версия приложения уже загружена в магазинах приложений для устройств iOS, Android и Huawei. В ближайшее время пользователи смогут ее скачать, передает Telegram-канал «Депатранс Москвы».

До этого сообщалось, что москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров. В этом году список доступных точек пополнили еще 28 автостоянок.