Почти 250 незаконных объектов демонтировали на западе Москвы с начала года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

С начала текущего года специалисты обнаружили на западе Москвы более 400 объектов самостроя, почти 250 из них уже демонтировали. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Из 406 самостроев, обнаруженных на западе столицы, 300 объектов пришлись на некапитальные сооружения: заборы, ограждения, шлагбаумы, палатки, бытовки, гаражи и другие строения, и только 106 — на капитальные здания. Сейчас в округе демонтировано 164 некапитальных и 80 капитальных незаконных объектов, — сказал он.

Бобров напомнил, что отличительным признаком некапитального сооружения является отсутствие фундамента. Кроме того такие строение можно переместить или демонтировать без изменений его конструкции.

Примером подобного сооружения стала постройка в районе Ново-Переделкино. Ее площадь составила 36 квадратных метров. Здание не стояло на кадастровом учете, а эксплуатация помещения давно прекратилась. На данный момент рабочие завершили демонтаж строения и освободили прилегающую к нему территорию.