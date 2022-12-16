«Смартфоны очень нежные»: что делать, если телефон упал в снег

Фото: Unsplash

При падении телефона в сугроб необходимо не только сразу же протереть его, но и правильно вывести влагу впоследствии. Это можно сделать разными способами, однако при этом крайне желательно избегать нагревания устройства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Порядок действий

По его словам, влага из телефона полностью выйдет только через несколько часов после падения в снег, поэтому в первую очередь важно:

достать, протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;

в помещении вновь протереть и положить телефон на влаговпитывающую салфетку или ткань;

дать просохнуть.

— Сколько ему лежать — сказать сложно, я бы исходил из визуальных ощущений. Вода в помещении тает быстро, но для надежности телефону лучше полежать часов восемь–двенадцать, — посоветовал собеседник «ВМ».

Народный метод

Существует народный метод — положить промокший гаджет в рис, рассказал Побыванец. Чтобы таким образом освободить устройство от влаги, нужно:

взять емкость, наполнить ее рисом;

положить туда смартфон;

закрыть чем-нибудь сверху.

Можно оставить смартфон в таком положении на четыре–восемь часов в зависимости от того, насколько критичным было падение, пояснил эксперт.

Важное правило

Главное правило — не воздействовать на промокший гаджет источниками тепла, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Не кладите телефон рядом с батареей и не нагревайте феном. Эти методы вредят устройству: будет повышенный нагрев, начнется коррозия, возможны неблагоприятные последствия. Конечно, нельзя сказать, что телефон тут же испортится, но это то же самое, что и с пылевлагозащитой. Производители говорят, что устройство защищено от пыли и влаги, но при этом, если при обращении в сервис внутри обнаружат влагу, смартфон не будет подлежать гарантийному ремонту, — предупредил специалист.

Серьезные последствия

Пользоваться гаджетом в первые часы после падения в сугроб можно, но возможны временные проблемы, уточнил Побыванец: например, будет дребезжать динамик или начнутся помехи при прослушивании музыки через проводные наушники. Лучше не заряжать смартфон до высушивания, потому что короткое замыкание хоть и маловероятно, но не исключена вероятность окисления, подчеркнул эксперт.

Если телефон какое-то время полежал в снегу, возможны более серьезные проблемы, отметил эксперт.

— Например, смартфон включится, но будут проблемы с динамиком или камерой. Сейчас смартфоны стали очень технологичными. Раньше кнопочный телефон можно было подставить под кран, и ему ничего не было. Сейчас хоть и появилась пылевлагозащита, но все равно смартфоны очень нежные. Хотя при обычном падении маловероятно, что смартфон откажется функционировать, — заключил Побыванец.