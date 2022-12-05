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В 2023 году россияне смогут «оплачивать» покупки QR-кодами. Что это такое и как работает

Илья Ашуров

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Финансы
В 2023 году россияне смогут «оплачивать» покупки QR-кодами. Что это такое и как работает
Фото: shutterstock

В 2023 году большинство российских торговых точек, оснащенных платежными терминалами, смогут принимать оплату по QR-коду, который создается в смартфоне покупателя. О новом способе оплаты, его безопасности и востребованности — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки обеспечить прием нового способа оплаты. Речь идет об оплате с помощью QR-кода, который генерируется в смартфоне держателя карты российской платежной системы.

Для реализации инструмента банкам потребуется закупить терминалы со сканером QR-кодов. По данным «Коммерсанта», который ссылается на технический бюллетень НСПК, распространение новой технологии пройдет в два этапа:

  • До 25 апреля 2023 года новой функцией оплаты должны обладать не менее половины POS-терминалов банка;
  • До 25 октября — не менее 85 процентов.

Внедряемая НСПК QR-технология добавит еще один способ безналичной оплаты. В настоящее время такой формат оплаты наиболее востребован у россиян. Так, по данным Центробанка, доля безналичных расчетов в III квартале 2022 года составила почти 78 процентов.

Как происходит оплата по QR-коду

На данный момент в России применяются две QR-технологии, которые используются для проведения платежей. Они различаются в зависимости от происхождения QR-кода: в одном случае он формируется на стороне продавца (от клиента требуется навести на него камеру), в другом — в смартфоне покупателя.

НСПК собирается внедрить последний вариант. Он предполагает следующий алгоритм оплаты:

  1. Продавец выставляет счет в POS-терминале;
  2. Покупатель открывает QR-код либо в мобильном приложении своего банка, либо в MirPay;
  3. Терминал сканирует код, после чего происходит списание средств.

Таким образом для оплаты покупок предъявление пластиковой карты не потребуется. Достаточно иметь в кармане смартфон с необходимым приложением.

Кому будет полезен новый способ оплаты

Новый QR-сервис может быть полезен как потребителям, так и платежному рынку в целом. Эксперты полагают, что особенно востребованным он окажется у владельцев айфонов. Дело в том, что из-за санкций у них нет возможности использовать pay-сервисы.

При этом в последнее время платежные системы развиваются «в сторону QR-кодов», отмечает в беседе с «ВМ» председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, эта тенденция связана с двумя причинами. Во-первых, QR-технологии обладают большим потенциалом, чем стандартные карточные протоколы. Во-вторых, они актуальны в нынешней ситуации дефицита чипов.

Оценить возможную популярность оплаты по QR-кодам довольно сложно. Однако есть пример Китая, где этот способ расчета очень востребован.

— В Китае QR-технологии фактически вытеснили другие платежные инструменты. Сейчас у нас нет понимания, повторится ли этот сценарий в России, — отметил Достов.

Что с безопасностью

Проблем с безопасностью при оплате QR-кодом возникнуть не должно. Несмотря на то, что этот инструмент относительно молодой, он обладает понятной концепцией безопасности.

— Понятно, что на этот протокол, как и на любой другой, возможны атаки. Но уровень его защиты постоянно совершенствуется. На данный момент он достаточно высок, — заключил собеседник «ВМ».

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