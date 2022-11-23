«Москвич» запустили в серийную сборку: что о нем известно и сколько он будет стоить

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице запустили серийную сборку автомобилей «Москвич». Первенцем возрожденного бренда стал кроссовер, получивший название «Москвич-3». Что известно о новом автомобиле, где и когда его можно приобрести, а также как получить на него скидку — в материале «Вечерней Москвы».

Где и как собирают «Москвичи»

Новые модели «Москвичей» собирают на столичном автозаводе, который ранее принадлежал французской компании Renault. Бывший владелец объявил о своем уходе из России в марте 2022 года, после чего завод перешел в собственность правительства Москвы.

Теперь на нем развивают отечественное производство машин. На первом этапе под маркой «Москвич» планируют выпускать автомобили китайского бренда JAC («Жак»). Такой тип производства называется бейдж-инжиниринг. Его суть в следующем: существующая модель получает новую торговую марку, ее перелицовывают, меняют эмблему и логотип.

Сейчас на столичном заводе уже производят «Москвич-3», до конца этого года в серию запустят «Москвич-3е» (индекс «е» означает электромобиль). Обе модели представляют собой копии кроссовера JAC JS4 и его электрической версии JAC iEVs4.

Производство новых «Москвичей» начали с крупноузловой сборки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, через несколько лет город будет выпускать автомобили уже на собственной платформе.

Какие характеристики

Кроссоверы «Москвич-3» и «Москвич-3е» уже получили сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В документах прописаны такие характеристики:

Габариты: длина — 441 см, ширина — 180 см, высота — 166 см.

Колесная база — 262 см.

Коробка передач — автоматическая CVT (вариатор) или механическая с шестью ступенями.

Бензиновые двигатели — 1,6-литровый «атмосферник» (109 л. с.) или 1,5-литровый турбомотор (150 л. с.).

Электродвигатель — батарея 55 кВт ч (68 л. с.) с запасом хода 410 километров.

Внешне новые «Москвичи» напоминают компактный городской кроссовер. При этом они имеют просторный салон, оснащенный эргономичными сиденьями.

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Где и когда можно купить

В Москве и регионах Центрального федерального округа (ЦФО) старт продаж кроссовера «Москвич-3» намечен на декабрь этого года. В остальных регионах страны новинку начнут продавать в марте 2023 года.

Приобрести «Москвич» можно будет у официальных дилеров. Наиболее обширной сетью продаж и обслуживания автомобилей будут обладать Москва и Санкт-Петербург. Центры продаж заявлены еще в 21 городе, среди них — Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь и Уфа.

Сколько будет стоить «Москвич-3»

На данный момент официальных сообщений о стоимости новых «Москвичей» нет. Однако их примерную цену можно «вычислить», обратив внимание на то, сколько стоят их китайские аналоги.

Так, по данным портала «Китайские автомобили», кроссовер JAC JS4 поставляется в Россию в трех комплектациях — Comfort, Luxury, Flagship. Вот в какую стоимость оценивается каждая из них:

Comfort (базовая) — 1 999 000 рублей;

Luxury — 2 099 000 и 2 249 000 рублей;

Flagship — 2 399 000 рублей.

Скорее всего, «Москвич-3» можно будет купить дешевле, чем машины JAC. Дело в том, что автомобили «Москвич» планируют включить в программу господдержки, а значит, на них будет распространяться скидка.

Как получить скидку

Скидку на «Москвич» с высокой долей вероятности можно будет получить по программе льготного автокредитования. На нее вправе рассчитывать:

те, кто покупает машину впервые в жизни;

родители или опекун хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;

тем, кто продает старую машину (старше шести лет) в счет первого взноса за новую;

сотрудники государственных медицинских и образовательных учреждений.

Условия льготного автокредитования варьируются в зависимости от ряда параметров. Так, скидка составит: