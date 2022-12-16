Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные энергетики наращивают объемы строительства опорной сети 20 киловатт. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Всего в эксплуатации находятся порядка трех тысяч километров таких кабельных линий, они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра «Сколково», стадиона «Лужники», делового центра «Москва-Сити», парка «Зарядье», ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов, — рассказал он.

Благодаря напряжению в 20 киловатт увеличивается пропускная способность, а возможность потери электроэнергии — снижается. Также это позволяет увеличить радиус технологического присоединения. Ло конца года такие сети внедрят в Национальный космический центр и станцию метро «Коммунарка» Коммунарской линии, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В ноябре специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжением более 40 новостроек, возведенных в рамках программы реновации.