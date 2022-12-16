СК задержал сотрудников полиции по делу о взятке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В подмосковном Видном был задержан начальник одного из отделов полиции и его подчиненный, обвиняемые в получении взяток. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, с декабря 2020 по июль 2022 года сотрудники правоохранительных органов получали взятки, покрывая владельца незаконной гостиницы с проживающими в ней мигрантами.

Как уточняется, это было выявлено в ходе расследования уголовного дела по факту гибели трех детей в пожаре, произошедшего в одном из таких домов с мигрантами.

Во время допроса сотрудник полиции и собственник зданий признались в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу. Им предъявлено обвинение по двум статьям — «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что российские правоохранительные органы в этом году выявили факты получения взяток почти на два миллиарда рублей. Так, средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет свыше 500 тысяч рублей