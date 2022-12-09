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Генпрокурор Краснов: в стране выявлено получение взяток на два миллиарда рублей

Юлия Курганова
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Генпрокурор Краснов: в стране выявлено получение взяток на два миллиарда рублей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российские правоохранительные органы в этом году выявили факты получения взяток почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС.

— В текущем году выявлено фактов получения взяток на сумму почти два миллиарда рублей. Средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет свыше 500 тысяч рублей, — рассказал он агентству.

8 декабря сообщалось, что главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области задержали за получение взятки в особо крупном размере.

7 декабря стало известно, что в Москве по делу о взятке арестовали заместителя главы по обслуживанию 223-го летного отряда Министерства обороны России.

Взятки Генпрокуратура Коррупция Игорь Краснов
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