Новые услуги сетевых организаций появились для застройщиков на портале mos.ru

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На портале mos.ru появились услуги для застройщиков столицы по выдаче актов о выполнении технических условий трех сетевых организаций. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В список организаций, представляющих данные услуги, попали АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), АО «Мосгаз» и Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК»).

— На mos.ru застройщики могут не только направлять заявки в сетевые организации, но и досылать недостающие документы, подписывать электронной подписью договоры и акты о подключении, отслеживать ход оказания услуги онлайн и получать результаты услуг в личном кабинете на портале, — отметил он.

Теперь у застройщиков есть возможность получать онлайн полный перечень услуг по подключению к инженерным сетям. В частности, к уже имеющимся 26 услугам семи ресурсоснабжающих организаций добавлены три новые, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новых тем в сервисе записи на онлайн-консультации на mos.ru. Так, горожане могут получить ответы специалистов ведомства по вопросам имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.