Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 21 тысячи московских школьников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и английскому языку

Лейла Алиева
Город
Около 21 тысячи московских школьников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и английскому языку
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 21 тысячи будущих столичных выпускников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и письменной части английского языка. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

— Свои результаты участники узнают не позднее 28 декабря в личном кабинете на mos.ru. В этом учебном году подобные тренировочные мероприятия пройдут по всем предметам в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных организаций, — отметил он.

Участие в пробных экзаменах позволяет выпускникам ознакомиться с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году, а также проверить свои знания и уровень подготовки к экзаменам. Почти шесть тысяч школьников написали тренировочный ЕГЭ по физике, свыше 1,5 тысячи — по географии, еще 13 тысяч — приняли участие в письменной части английского языка.

Недавно в России объявили даты сдачи ЕГЭ по всем предметам. Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам запланировано на 26 мая.

ЕГЭ Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Все мнения
О проекте