Около 21 тысячи московских школьников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и английскому языку

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 21 тысячи будущих столичных выпускников написали пробные ЕГЭ по физике, географии и письменной части английского языка. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

— Свои результаты участники узнают не позднее 28 декабря в личном кабинете на mos.ru. В этом учебном году подобные тренировочные мероприятия пройдут по всем предметам в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных организаций, — отметил он.

Участие в пробных экзаменах позволяет выпускникам ознакомиться с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году, а также проверить свои знания и уровень подготовки к экзаменам. Почти шесть тысяч школьников написали тренировочный ЕГЭ по физике, свыше 1,5 тысячи — по географии, еще 13 тысяч — приняли участие в письменной части английского языка.

Недавно в России объявили даты сдачи ЕГЭ по всем предметам. Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам запланировано на 26 мая.