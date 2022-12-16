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Холодное наказание: что такое неглект и почему он разрушает отношения

Анастасия Харламова

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Общество
Что такое неглект и почему он разрушает отношения
Фото: pexels.com/cottonbro

В обществе привыкли понимать под насилием рукоприкладство, унижения и оскорбления. Но абьюз может проявляться и в скрытой форме. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что такое неглект и что делать, если вы с ним столкнулись.

Что такое неглект и какие у него признаки

По словам специалиста, неглект является одной из форм пассивного абьюза, которая выражается в безразличии со стороны партнера. Наиболее часто ее используют в отношении женщин, которые зависят от мужа, например, в финансовом плане.

— Эмоциональная холодность и не проявление чувств к близкому человеку — это выраженные признаки неглекта. Человек уходит в формальность. Например, муж покупает продукты, делает какие-то дела по дому, отводит ребенка в детский сад и считает, что выполняет свои супружеские обязанности. А эмоциональные потребности супруги полностью игнорируются. Например, мужчина не разговаривает с женщиной по душам, не делает комплименты, не проявляет знаки внимания, — пояснил Фомин.

Таким образом мужчина может наказывать супругу за какую-то провинность. Он всем видом показывает, что его не интересуют ее чувства и эмоции, считает психотерапевт.

Эксперт подчеркнул, что также партнер может эмоционально «выживать» жену из отношений, потому что понимает, что не хочет больше жить с ней или у него есть другая женщина.

Как себя вести

Фомин объяснил, как правильно действовать человеку, в сторону которого направлен неглект, чтобы решить сложившуюся ситуацию:

— Во-первых, нужно обсудить с партнером, что вам не нравится и приносит эмоциональный дискомфорт. Женщина может честно сказать, что ей не подходит такой формат отношений. Это не будет угрозой или манипуляцией с ее стороны. Она имеет право честно спросить, почему ее эмоциональные потребности игнорируются. Если мужчина будет говорить, что он не понимает, что от него хотят, и супруга придумывает, то можно не сомневаться — это пассивный абьюз.

Специалист рассказал, какие вопросы стоит задать своему партнеру, который применяет в вашу сторону неглект:

  • Почему ты со мной холоден?
  • Почему ты не целуешь меня при встрече?
  • Почему ты игнорируешь мою новую прическу и не делаешь мне комплементы?

Какие последствия

Собеседник «ВМ» заявил, что неглект приводит к тому, что супружеская пара начинает жить как соседи и дело доходит до развода.

— Партнер не проявляет интерес к жизни жены, отсутствуют сексуальные отношения, забота и внимание. У близких людей наступает эмоциональная холодность. У пары всегда есть определенные эмоциональные обязательства по отношению друг к другу. Если один из партнеров их игнорирует, то это может привести к разводу, — предупредил Фомин.

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