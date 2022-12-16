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Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Фото: Минобороны РФ

В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого было три человека. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

По предварительным данным, вертолет летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал, но упал недалеко от пункта назначения. После крушения он загорелся.

На месте происшествия работают пожарные.

На борту находились три человека. По неподтвержденным данным, все трое погибли, сообщил Telegram-канал «112».

Другой вертолет упал в Тверской области 27 ноября. Погибли два человека.

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