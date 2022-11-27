Два человека погибли при крушении частного вертолета под Тверью

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Частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области в воскресенье, 27 ноября. На его борту находились два человека, по предварительной информации, они погибли.

Инцидент случился в поле около поселка Вязовец.

Отмечается, что принадлежавший частному лицу вертолет совершил жесткую посадку по техническим причинам. Пилот и пассажир, которые находились на борту, погибли, сообщает РЕН ТВ.

24 ноября параплан с мотором потерпел крушение в Краснодарском крае, в результате чего погибли два человека. Причина происшествия устанавливается профильными специалистами.

В октябре сообщалось о гибели российского туриста после падения на скалистый участок с параплана в турецком курортном городе Мугла. Мужчина поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Однако после взлета он упал на скалистую местность. Тело туриста не смогли вынести в связи с характером местности. Позднее на место прибыл вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына.