Параплан с людьми рухнул на автомобиль на Кубани

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Параплан с мотором потерпел крушение в Краснодарском крае, в результате чего погибли два человека. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

— Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженске на Кубани. Два человека, которые были в нем, погибли, — рассказал собеседник ТАСС.

На текущий момент причина происшествия устанавливается профильными специалистами.

В октябре сообщалось о гибели российского туриста после падения на скалистый участок с параплана в турецком курортном городе Мугла. Мужчина поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане.

Однако после взлета он упал на скалистую местность. Тело туриста не смогли вынести в связи с характером местности. Позднее на место прибыл вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына.