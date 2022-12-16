Строительство жилого дома по реновации началось в районе Щукино

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

В столичном районе Щукино стартовало строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — рассказал он.

Односекционный дом с подземной парковкой облицуют фактурной бетонной плиткой бежевого и серо-коричневого цветов, которую выложат под прямым углом друг к другу. В здании будет расположено 182 квартиры, 28 из которых однокомнатные, еще 128 квартир будут двухкомнатными, а трехкомнатных будет 26.

Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. Для этого специалисты увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Первый этаж дома предусмотрен для открытия магазинов, кафе, салонов красоты и секций для детей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще один жилой дом на 180 квартир возведут в рамках реализации программы реновации в столичном районе Котловка. Новостройка появится по адресу улица Ремизова, владение 11, корпус 2.