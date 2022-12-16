Фармацевт Булыгина рассказала, как в России контролируют производство лекарств

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Ведущий фармацевт Ирина Булыгина сообщила, что в России очень эффективно работают контролирующие качество лекарственных препаратов ведомства.

По словам эксперта, в настоящее время количество подделок существенно снизилось, так как контроль над дорогостоящими препаратами очень серьезный. Дешевые лекарства никто подделывать не будет — это экономически невыгодно.

Отсутствие действующего вещества сейчас определяют, даже не вскрывая упаковки.

Эксперт уточнила, что Росздравнадзор обладает разнообразными средствами, например, передвижными лабораториями, которые могут оперативно выехать на место и, не разрушая упаковки, увидеть отсутствие действующего вещества во всей партии груза, передает Общественная служба новостей.

В конце ноября Госдума одобрила производство лекарств в аптеках Петербурга, имеющих разрешение на осуществление производственной деятельности. Как отмечают эксперты, лекарства станут дешевле, потому что их будут делать без затрат на транспортировку, передает издание «Невские новости».

Москва заключит контракт о локализации в городе производства 14 лекарственных препаратов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы