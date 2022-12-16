Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс выпустил новый билет «Единый» с изображением главного катка страны

Лейла Алиева
Город
Дептранс выпустил новый билет «Единый» с изображением главного катка страны
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице выпустили тематические билеты «Единый» с изображением главного катка страны на ВДНХ. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Каждый год москвичи и гости города с нетерпением ждут открытия главного катка страны. В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов «Единый» на одну и две поездки с дизайном, посвященным старту зимнего сезона на ВДНХ, — рассказал он.

Приобрести тематические проездные можно на всех станциях метро с 16 декабря, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Со 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты ‎«Тройка», он составит 10 тысяч рублей. Ликсутов напомнил, что «Тройку» также можно использовать при оплате проезда по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулках по Москве-реке на речных трамвайчиках, а также вместо ввода логина при аренде велосипеда в сети «Велобайк».

Транспорт Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте