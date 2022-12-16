Дептранс выпустил новый билет «Единый» с изображением главного катка страны

В столице выпустили тематические билеты «Единый» с изображением главного катка страны на ВДНХ. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Каждый год москвичи и гости города с нетерпением ждут открытия главного катка страны. В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов «Единый» на одну и две поездки с дизайном, посвященным старту зимнего сезона на ВДНХ, — рассказал он.
Приобрести тематические проездные можно на всех станциях метро с 16 декабря, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Со 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты «Тройка», он составит 10 тысяч рублей. Ликсутов напомнил, что «Тройку» также можно использовать при оплате проезда по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулках по Москве-реке на речных трамвайчиках, а также вместо ввода логина при аренде велосипеда в сети «Велобайк».