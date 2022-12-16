Дептранс выпустил новый билет «Единый» с изображением главного катка страны

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице выпустили тематические билеты «Единый» с изображением главного катка страны на ВДНХ. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Каждый год москвичи и гости города с нетерпением ждут открытия главного катка страны. В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов «Единый» на одну и две поездки с дизайном, посвященным старту зимнего сезона на ВДНХ, — рассказал он.

Приобрести тематические проездные можно на всех станциях метро с 16 декабря, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Со 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты ‎«Тройка», он составит 10 тысяч рублей. Ликсутов напомнил, что «Тройку» также можно использовать при оплате проезда по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулках по Москве-реке на речных трамвайчиках, а также вместо ввода логина при аренде велосипеда в сети «Велобайк».