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Монеточка посоветовала хейтерам отправиться на концерт Кобзона

Лейла Алиева
Общество
Монеточка посоветовала хейтерам отправиться на концерт Кобзона
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Певица Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, ответила вероятным хейтерам, которые могли бы раскритиковать ее вокальные данные после концерта в Хельсинки

— Я считаю, ребят, если вы ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или, как там его, Кобзона, — цитирует артистку «Комсомольская правда».

При этом Монеточка пояснила, что ей никто не писал насчет того, что она плохо спела на концерте. Певица заявила, что сама посмотрела видеоролики с выступления и сделала такой вывод.

До этого сообщалось, что Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.

При этом сама Монеточка рассказала в Сети, что ее долг перед Костюшкиным погашен.

13 апреля Басманный суд Москвы вынес решение по поводу иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке из-за плагиата. Певице запрещено использовать песню «Женщина, я не танцую» и текст к ней. Требования Костюшкина суд удовлетворил частично: Монеточку обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации за использование его произведения вместо требуемой суммы в размере 900 тысяч. Кроме того, девушка должна покрыть все судебные расходы.

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