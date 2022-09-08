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СМИ: Монеточку объявили в розыск из-за неуплаты штрафа Костюшкину

Полина Долганова
Общество
СМИ: Монеточку объявили в розыск из-за неуплаты штрафа Костюшкину
Фото: YouTube / ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Российскую певицу Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.

13 апреля Басманный суд Москвы вынес решение по поводу иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке из-за плагиата. Певице запрещено использовать песню «Женщина, я не танцую» и текст к ней. Требования Костюшкина суд удовлетворил частично: Монеточку обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации за использование его произведения вместо требуемой суммы в размере 900 тысяч. Кроме того, девушка должна покрыть все судебные расходы.

До этого жена Костюшкина Юлия объяснила, почему певец не простит долг Монеточке, которая якобы испытывает финансовые трудности.

В начале 2022 года Монеточка пожаловалась, что журналисты обнародовали точный адрес ее проживания, из-за чего она вынуждена будет продать квартиру.

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