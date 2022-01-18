Монеточка решила продать квартиру, после того как ее адрес «спалили» в Сети

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Певица Монеточка (Елизавете Гырдымовой) посетовала, что журналисты обнародовали точный адрес ее проживания, из-за чего она вынуждена будет продать квартиру. Такое заявление артистка сделала на своей странице в социальной сети Instagram.

В этом неприглядном поступке исполнительница обвинила Telegram-канал Mash, который, по ее словам, «спалил адрес дома» для аудитории, превышающей миллион человек.

— Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне, — написала Монеточка, назвав подобный журналистский поступок «максимально позорным».

В разделе Stories певица рассказала, что теперь не может жить в новой квартире и намерена ее продать.

«Не буду гуглить твой адрес и приходить к тебе. Уважаю твое личное пространство и тебя. Бесконечная любовь и восхищение тебе»; «Ты не заслужила всего этого»; «У популярности есть свои минусы. Терпения и сил, Лизочка», — поддержали исполнительницу поклонники.

До этого адвокат экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Роман Лалаян высказал мнение, что суд на 99 процентов удовлетворит иск певца к Монеточке о взыскании 900 тысяч рублей за плагиат его композиции.

Ранее Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке с требованием взыскать с нее денежную компенсацию за плагиат. Адвокат певца отмечал, что исполнительница переделала композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую».