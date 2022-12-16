В Кремле назвали темы ближайших переговоров между Путиным и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящей встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудит развитие стратегического партнерства двух стран. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, — говорится в сообщении.

Российский лидер прибудет с визитом в Минск 19 декабря, в ходе которого он проведет переговоры с главой Белоруссии. Одной из важных тем двухсторонних переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере. Изначально Лукашенко и Путин проведут беседу в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров, после они продолжат переговоры в формате «один на один».

Также Путин предложил обсудить вопросы безопасности страны и ее взаимодействие с соседними странами. Как уточняется, на заседании выступит с докладом глава МИД РФ Сергей Лавров.