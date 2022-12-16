Путин посетит Минск 19 декабря и встретится с Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Минск 19 декабря, в ходе которого он проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии.

— Президенты подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, — говорится в сообщении.

Одной из важных тем двухсторонних переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере. Изначально Лукашенко и Путин проведут беседу в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров, после они продолжат переговоры в формате «один на один», сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Напомним, что российский лидер 9 декабря прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. У него также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно работает с 1 января 2015 года.

До этого в белорусскую столицу приезжал министр обороны Сергей Шойгу. Он прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В ходе обсуждения стороны подняли вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.