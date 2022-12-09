Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Бишкек

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. У него также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мероприятие проходит в столице Киргизии в пятницу, 9 декабря, в узком и в расширенном форматах.

Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно работает с 1 января 2015 года.

До этого российский лидер провел переговоры по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.

Правительства РФ и Ирана договорились в ближайшее время подписать соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом 1 ноября сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что на данный момент российские и иранские компании уже имеют некоторые договоренности.