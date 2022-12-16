Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названа предварительная причина крушения вертолета в Бурятии

Степан Жирнов
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета в Бурятии
Фото: Минобороны РФ

По предварительным данным вертолет в Улан-Удэ мог упасть из-за технической неисправности. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу, 16 декабря.

По его словам, помимо технической неисправности причиной крушения также могла стать ошибка пилота, передает слова Цыденова телеканал РЕН ТВ.

В своем Telegram-канале глава республики сообщил, что упавший вертолет Ми-8 еще не был сдан заказчику и не находился в эксплуатации.

Возгорание летательного аппарата произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Байкал» не повреждена. Пожару присвоен второй ранг. Тушение проводится силами аэродрома и сотрудников МЧС.

Цыденов подтвердил, что на борту вертолета не было пассажиров, присутствовали три члена экипажа. Все они погибли.

МЧС Вертолеты Бурятия жертвы крушения Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте