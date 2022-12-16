Названа предварительная причина крушения вертолета в Бурятии

Фото: Минобороны РФ

По предварительным данным вертолет в Улан-Удэ мог упасть из-за технической неисправности. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу, 16 декабря.

По его словам, помимо технической неисправности причиной крушения также могла стать ошибка пилота, передает слова Цыденова телеканал РЕН ТВ.

В своем Telegram-канале глава республики сообщил, что упавший вертолет Ми-8 еще не был сдан заказчику и не находился в эксплуатации.

Возгорание летательного аппарата произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Байкал» не повреждена. Пожару присвоен второй ранг. Тушение проводится силами аэродрома и сотрудников МЧС.

Цыденов подтвердил, что на борту вертолета не было пассажиров, присутствовали три члена экипажа. Все они погибли.