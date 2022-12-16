Полиция задержала подпольного оружейника в Подмосковье

Фото: Пресс-центр МВД

Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала подпольного оружейника, у которого изъяли более 30 экземпляров оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 16 декабря.

По ее словам, злоумышленника задержали в поселке Томилино городского округа Люберцы в результате оперативно-розыскных действий.

В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли солидный арсенал: боевой пистолет ТТ, а также учебную модель того же оружия и охолощенный пистолет Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Помимо этого найдены предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом-пулеметом Судаева, револьвером и пистолетами ТТ. Последних найдено 28 штук. Все они переданы на экспертизу.

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Также обнаружен обширный запас боеприпасов для этого оружия и пороха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще одна история, связанная с огнестрельным оружием, произошла в столице. Сотрудники ГИБДД остановили на МКАД автомобиль, в котором обнаружили два пистолета без документов.