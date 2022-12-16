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Мальчик, пролежавший три года в коме из-за ошибки стоматолога, умер в Солнечногорске

Степан Жирнов
Происшествия
Мальчик, пролежавший три года в коме из-за ошибки стоматолога, умер в Солнечногорске
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний мальчик, который три года лежал в коме из-за врачебной ошибки. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Трагедия произошла в четверг, 15 декабря. В этот же день приговор вынесли подсудимым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за которых ребенок и пострадал.

Врачебная ошибка произошла в 2019 году. Родители привели болеющего фенилкетонурией, генетическим заболеванием, мальчика на прием к стоматологу. Врач сделал ингаляционную анестезию через дыхательные пути, но не рассчитал дозу. В какой-то момент у ребенка остановилось сердце из-за перенасыщения углекислым газом. Реаниматологи спасли мальчика, но он впал в кому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В четверг, 15 декабря, анестезиолога осудили на четыре года лишения свободы, а заместителя генерального директора клиники — на три с половиной года условно.

В тот же день ребенок, находившийся в коме последние три года, скончался, сообщил Telegram-канал Shot.

Еще одна трагедия произошла в подмосковной школе. 14-летний мальчик потерял сознание в коридоре учебного заведения на перемене. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка от сердечно-сосудистой недостаточности.

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