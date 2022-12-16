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Андрей Бочкарев: Введенные в этом году дома по реновации обеспечат переселение около 30 тысяч москвичей

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Введенные в этом году дома по реновации обеспечат переселение около 30 тысяч москвичей
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Почти 30 тысяч человек получат квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 16 декабря.

— Программа реновации набрала хороший темп. Так, с начала 2022 года в 11 округах столицы по реновации была введена в эксплуатацию 51 новостройка жилой площадью свыше 800 тысяч квадратных метров, — отметил он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, большая часть домов введена в эксплуатацию на севере и юго-западе столицы, по семь домов — на севере и юго-западе, еще шесть — на юго-востоке и юге.

Декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что программа реновации позволяет городу развиваться и создавать все необходимое для комфортного проживания горожан.

Около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. При этом 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.

Строительство Жилье Андрей Бочкарев Реновация
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