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Полицейские по горячим следам задержали карманного вора в столице

Степан Жирнов
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Полицейские по горячим следам задержали карманного вора в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район Карта всех событий

Вора-карманника задержали по горячим следам на Ярославском вокзале. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская в пятницу, 16 декабря.

Преступление произошло на вокзале. Злоумышленник заметил выпившего пассажира и, воспользовавшись его состоянием, вытащил у него из кармана мобильный телефон.

Пострадавший заметил пропажу и обратился в транспортную полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний уроженец Чукотского АО. Молодой человек во всем сознался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В скором времени фигуранту будет избрана мера пресечения.

Другого вора задержала полиция в столичном метро. Мужчина промышлял тем, что воровал телефоны у зазевавшихся пассажиров.

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