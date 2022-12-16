Собянин утвердил индексацию социальных выплат на 10 процентов с 1 января будущего года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве увеличили на 10 процентов размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 декабря.

С 1 января минимальные пенсии неработающих московских пенсионеров также увеличатся на 10 процентов и достигнут 23 313 рублей в месяц.

В мэрии добавили, что размер увеличения социальных выплат превысит уровень индексации тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.

При этом весь перечень ранее установленных льгот, включающих бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в образовательных учреждениях, останется в неизменном виде.

Кроме того, ежемесячную денежную компенсацию смогут получать московские школьники, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя. Ранее такую выплату получали только учащиеся колледжей и вузов. Ее размер с 1 января 2023 года составит 14 347 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве проживает более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей. В связи с этим за несколько лет возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились.